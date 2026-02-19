Достижения.рф

На уборку снега в Мытищах вывели более 500 спецмашин

оригинал Фото: ГАУ МО АИС «Подмосковье»/Валерия Исаева

Свыше 500 единиц спецтехники вывели на уборку снега в городском округе Мытищи. Все коммунальные и дорожные службы работают в усиленном режиме. Об этом сообщает корреспондент ГАУ МО АИС «Подмосковье» Валерия Исаева.



Снегопад, который принёс в столичный регион циклов «Валли» в ночь на 19 февраля, продлится около суток. Всё это время коммунальщики будут трудиться без перерывов.

«Дежурство сотрудников МБУ «Лесопарковое хозяйство», отвечающих за содержание муниципальной улично-дорожной сети, началось в шесть утра. На маршруты вышла снегоуборочная техника: трактора, погрузчики и комбинированные дорожные машины», — говорится в сообщении.
Первоочередной задачей является расчистка центральных улиц, территорий у остановок общественного транспорта и тротуаров. Затем проводится уборка внутридворовых территорий, проездов и проходов к школам, детским садам и другим социально значимым объектам.
Лев Каштанов

