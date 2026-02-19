На уборку снега в Мытищах вывели более 500 спецмашин

19 февраля 2026, 10:36

оригинал Фото: ГАУ МО АИС «Подмосковье»/Валерия Исаева

Свыше 500 единиц спецтехники вывели на уборку снега в городском округе Мытищи. Все коммунальные и дорожные службы работают в усиленном режиме. Об этом сообщает корреспондент ГАУ МО АИС «Подмосковье» Валерия Исаева.





Снегопад, который принёс в столичный регион циклов «Валли» в ночь на 19 февраля, продлится около суток. Всё это время коммунальщики будут трудиться без перерывов.





«Дежурство сотрудников МБУ «Лесопарковое хозяйство», отвечающих за содержание муниципальной улично-дорожной сети, началось в шесть утра. На маршруты вышла снегоуборочная техника: трактора, погрузчики и комбинированные дорожные машины», — говорится в сообщении.