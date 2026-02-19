Достижения.рф

В Лотошине волонтёры помогли пенсионерке очистить от снега крышу сарая

оригинал Фото: ГАУ МО АИС «Подмосковье»/Владимир Останин

Участники движения «Волонтёры Подмосковья» пришли на помощь пенсионерке Евгении Кузьминичне из Лотошина и убрали снег с крыши её сарая. Об этом сообщает корреспондент ГАУ МО АИС «Подмосковье» Владимир Останин.



Подробности рассказал волонтёр Семён Воронков.

«Евгения Кузьминична обратилась за подмогой. Она сказала, что с расчисткой дорожек на своём участке ещё справляется, а вот с крышей сарая ей уже трудно», — сказал Семён.
В уборке приняли участие трое волонтёров: они по приставной лестнице залезли на крышу и почистили её.

Семён Воронков добавил, что волонтёры регулярно и безвозмездно помогают пожилым людям.

Ранее сообщалось, что в Московской области действует комплекс мер по поддержке волонтёров. В него входит страхование их жизни и здоровья на время проведения акций, помощь в организации мероприятий, предоставление грантов на реализацию проектов и пр. Подробнее об этом можно прочесть по ссылке.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0