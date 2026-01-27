На подмосковных городских пространствах с начала года устранили 19 600 нарушений

27 января 2026, 22:05

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

Во дворах и на общественных пространствах Подмосковья с начала года выявили и устранили более 19 600 нарушений. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.