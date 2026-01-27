На подмосковных городских пространствах с начала года устранили 19 600 нарушений
Во дворах и на общественных пространствах Подмосковья с начала года выявили и устранили более 19 600 нарушений. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Инспекторы ведомства регулярно проверяют территории на наличие мусора, дефектов малых архитектурных форм, своевременную уборку снега и наледи, оценивают состояние игровой инфраструктуры. Информацию о выявленных дефектах передают коммунальным службам. После устранения территории обязательно проходят повторный контроль.
Среди самых распространённых нарушений – мусор на контейнерных площадках, не очищенные урны и не вывезенный снег.
Жителям Подмосковья напомнили, что при обнаружении дефектов они могут сообщить об этом в территориальный отдел Минчистоты.
Читайте также: