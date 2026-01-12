На уборку снега в Подмосковье вышли свыше 2500 единиц тяжёлой техники
На улицы Подмосковья для уборки снега вышли более 2500 единиц спецтехники и 6000 специалистов городского хозяйства. Такие данные привели в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Тракторы, погрузчики, самосвалы, средства малой механизации работают круглосуточно, чтобы оперативно убрать и вывезти снег и обеспечить беспрепятственный проезд и проход жителей.
В первую очередь коммунальные службы очищаются входные группы домов, лестницы и подъезды к контейнерным площадкам, затем – детские и спортивные площадки, парковки у многоквартирных домов.
«Убедительная просьба к автомобилистам: по возможности не паркуйте машины у контейнерных площадок и в узких внутриквартальных проездах, так как это может помешать проезду специальной техники и уборке мусора», – попросили в региональном Минчистоты.Там добавили, что температура воздуха в Московской области в понедельник составляет -4…7 °C. Глубина снега в некоторых муниципалитетах достигает 43 сантиметров.