На уборку снега в Солнечногорске вывели более 100 единиц техники

20 февраля 2026, 12:13

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

Свыше 100 единиц спецтехники и несколько сотен человек задействовали в уборке снега в городском округе Солнечногорск. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Работы ведутся в круглосуточном режиме. Сначала расчищаются главные дороги и магистрали, включая маршруты общественного транспорта, а также проезды и проходы к объектам социальной инфраструктуры, а потом убирают дворы и сельские поселения.





«На уборку вышли более 300 дворников и рабочих. Управляющие компании и ТСЖ тоже мобилизовали свои силы для расчистки придомовых территорий», — отметил глава округа Константин Михальков.