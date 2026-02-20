На уборку снега в Солнечногорске вывели более 100 единиц техники
Свыше 100 единиц спецтехники и несколько сотен человек задействовали в уборке снега в городском округе Солнечногорск. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Работы ведутся в круглосуточном режиме. Сначала расчищаются главные дороги и магистрали, включая маршруты общественного транспорта, а также проезды и проходы к объектам социальной инфраструктуры, а потом убирают дворы и сельские поселения.
«На уборку вышли более 300 дворников и рабочих. Управляющие компании и ТСЖ тоже мобилизовали свои силы для расчистки придомовых территорий», — отметил глава округа Константин Михальков.Он также поблагодарил городские предприятия за то, что они предоставили свою спецтехнику, и призвал жителей не оставлять машины на проезжей части, чтобы не мешать уборке снега.