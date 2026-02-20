В подмосковной Истре ночью от снега расчистили Волоколамское шоссе

20 февраля 2026, 10:11

В Истре расчистили от снега Волоколамское шоссе, чтобы жители могли без проблем добраться на работу ранним утром. На линию в ночь на 20 февраля вышли сотрудники РУАДа. Об этом сообщили в ГАУ МО АИС «Подмосковье».

Фото: корреспондент ГАУ МО АИС «Подмосковье»/Екатерина Морозова

Пока город спал, водители КамАЗовуже работали. Они проехали участок Волоколамского шоссе от Истры до Дедовска, расчищали дорогу от снега, обеспечивая комфортный проезд к утру.Снегопад начался в 4:00 19 февраля. С этого момента дорожники практически без перерыва очищают трассу. Водители делают короткие паузы на отдых — около двух часов, после чего снова возвращаются за руль.Спецтехника убирает снежные заносы и обрабатывает проезжую часть, чтобы снизить риск аварий и заторов. Благодаря работе дорожников движение по Волоколамскому шоссе остаётся стабильным даже во время непогоды.