В подмосковном Пущино от снега расчистили автостанцию и региональную дорогу

Фото: корреспондент ГАУ МО АИС «Подмосковье»/Мария Панина

До проведения работ автобусы не могли подъехать к вокзалу и буксовали, что провоцировало задержки рейсов. Сейчас проблему полностью решили.Кроме того, «Мосавтодор» расчистил центральный проспект Науки, где также возникали заторы общественного транспорта. Для этого задействовали две комбинированные дорожные машины с отвалом.Благодаря этим мерам движение транспорта восстановили, что позволит пассажирам пользоваться рейсами без задержек и с комфортом.