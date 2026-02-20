В подмосковном Пущино от снега расчистили автостанцию и региональную дорогу
В Пущино после сильного циклона коммунальные службы расчистили территорию автостанции и региональную дорогу, обеспечив беспрепятственный проезд автобусов. Для уборки снега использовали трактор-погрузчик и спецтехнику. Об этом сообщили в ГАУ МО АИС «Подмосковье».
До проведения работ автобусы не могли подъехать к вокзалу и буксовали, что провоцировало задержки рейсов. Сейчас проблему полностью решили.
Кроме того, «Мосавтодор» расчистил центральный проспект Науки, где также возникали заторы общественного транспорта. Для этого задействовали две комбинированные дорожные машины с отвалом.
Благодаря этим мерам движение транспорта восстановили, что позволит пассажирам пользоваться рейсами без задержек и с комфортом.
