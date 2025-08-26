В Центре Рошаля спасли девочку в критическом состоянии после ДТП

26 августа 2025, 15:37

оригинал Фото: t.me/roshal_kids

Врачи Детского клинического центра им. Л.М. Рошаля прооперировали 15-летнюю девочку с тяжёлыми травмами после ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.





Бригада скорой помощи экстренно доставила в ДКЦ юную пациентку в критическом состоянии. В аварии она получила множественные переломы костей лицевого скелета, ушиб лёгких, перелом обеих седалищных костей, разрыв крестцово-подвздошного сочленения справа и повреждение обоих глаз.

«Лечением занималась мультидисциплинарная команда. Реаниматологи стабилизировали критическое состояние подростка, травматологи выполнили реконструкцию таза. Офтальмологи провели экстренно исправили повреждения глаз. Челюстно-лицевые хирурги реконструировали лицо и зафиксировали кости в правильном положении специальными пластинами», – рассказал челюстно-лицевой хирург Сергей Вардугин.