Подмосковным больницам нужны доноры с тремя группами крови

26 августа 2025, 14:26

оригинал Фото: istockphoto.com/Sergey Pakulin

Повышенная потребность в четвёртой положительной и первой и второй отрицательных группах крови сложилась в больницах Московской области. Людей с этими группами крови приглашают сделать донацию, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Донорская кровь необходима для спасения пациентов с большой кровопотерей, лечения пострадавших в ДТП, людей с травмами, ожогами, онкологических больных, людей с болезнями крови и новорождённых с различными патологиями.





«Приглашаем доноров с первой и второй отрицательной и четвёртой положительной группами крови. Третья и четвёртая отрицательные группы также нуждаются в пополнении запасов», — сказала заведующая экспедиции с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Федорова.