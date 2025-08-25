Отец мальчика, брошенного на пол в Шереметьево, рассказал о реабилитации

25 августа 2025, 15:11

Фото: iStock/Golfcuk

Мальчик, которого мужчина бросил на пол в аэропорту Шереметьево, начал проходить курс реабилитации. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил его отец Мохаммад Афзал Мохаммад Шахим.





Напомним, что 23 июня находящийся под воздуйствием наркотиков гражданин Белоруссии Владимир Витиков поднял на руки и со всей силы швырнул на пол чужого двухлетнего ребёнка в зоне выдачи багажа в столичном аэропорте. Мужчине предъявили обвинения по статье о покушении на убийство.





«На следующей неделе опять пойдём на реабилитацию. Неделю они (врачи – прим. ред.) смотрели, сказали, что все хорошо… Самое главное, что он живой и здоровый, кушает, пьёт, ходит. А дальше уже, дай Бог, всё будет хорошо», – отметил отец пострадавшего.