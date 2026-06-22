На участках трассы М-5 «Урал» в округе Луховицы меняют асфальт

22 июня 2026, 13:52

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Асфальтовое покрытие меняют на участках федеральной трассы М-5 «Урал» с 152-го по 159-й километр на территории округа Луховицы. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ФКУ Упрдор «Россия».





На подъездах к отрезкам, где проводятся работы, дорожники установили временные знаки, ограничивающие скорость и указывающие направление движения.





«На участках снимают верхний слой старого покрытия и укладывают новое. Кроме того там, где это необходимо, укрепляют нижний слой покрытия, а снятым асфальтом укрепляют обочины», — говорится в сообщении.