На участке дороги «Калиново-Дракино» в Серпухове начали укладывать асфальт

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Укладка асфальта началась на участке региональной дороги «Калиново-Дракино» в районе подъезда к зоне отдыха «Остров Русский» в округе Серпухов, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«На отдельных участках дороги началась укладка асфальтового покрытия. Параллельно ведётся устройство земляного полотна: отсыпка песчаного подстилающего слоя и щебеночно-песчаной смеси. Кроме того, рабочие обустраивают ливневую канализацию», — рассказал глава подмосковного Минтранса Марат Сибатулин.Движение по реконструируемому участку дороги, протяжённость которого составляет 1,3 км, планируется открыть в четвёртом квартале текущего года, а полностью завершить работы, включая обустройство парковки на 905 мест, должны во втором квартале 2026 года.
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