В деревне Поречье начался ремонт моста через Москву-реку

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Рабочие приступили к ремонту моста через Москву-реку в деревне Поречье Рузского муниципального округа, движение по мосту временно перекрыто, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«В ходе капитального ремонта на мосту заменят пролётное строение, отремонтируют опоры, установят новую гидроизоляцию и деформационные швы, обновят асфальтобетонное покрытие и обустроят удобные подходы и тротуары», — говорится в сообщении.Рабочее движение по обновлённому мосту планируется открыть в конце июля, а полностью завершить капремонт — в сентябре текущего года.
На время ремонта легковые машины могут объехать мост через Тучково, Молодиково и Игнатьево, а грузовики — через Обход Тучково и населённые пункты Руза, Нестерево, Колюбакино и Орешки. Для пешеходов оборудован временный пешеходный мост.
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Лев Каштанов