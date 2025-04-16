В Подмосковье провели около 2 тыс. рейдов по безопасности на железной дороге

Фото: пресс-служба администрации г.о. Долгопрудный
Около 2 тысяч профилактических рейдов и дежурств провели на ж/д станциях Московской области с начала 2025 года в рамках работы по снижению количества несчастных случаев, информацию об этом пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры разместила в соцсетях ведомства.
«Объём профилактической работы значительно вырос. В этом году провели уже около 2 тысяч рейдов на железной дороге Подмосковья, а в прошлом году за аналогичный период было проведено более 1 тысячи мероприятий», — отметил глава областного Минтранса Марат Сибатулин.Он добавил, что наибольший эффект профилактика дала в Щёлкове и Долгопрудном: там с начал года не зафиксировано ни одного смертельного случая на железной дороге.
Минтранс Московской области регулярно размещает актуальную информацию по развитию транспортной инфраструктуры региона, общественного транспорта, а также по безопасности движения и пр. на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте» и Telegram-канале «Дороги и транспорт МО».
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