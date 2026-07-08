На участке трассы А-107 в округе Домодедово изменили режим движения
Реверсивное движение организовали на 176-м километре трассы А-107 «Московское малое кольцо» у деревни Пестово округа Домодедово из-за дорожных работ. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на Автодор.
Работы стартовали 8 июля. Завершить их планируют через 11 дней — 19 июля.
«Реверсивное движение на участке регулируют с помощью временного светофора. Перекрытие будет проводиться в два этапа: сначала в сторону Бронниц, а затем в сторону посёлка Образцово», — говорится в сообщении.Автомобилистов просят с пониманием относится к временным неудобствам и учитывать информацию о временном изменении режима движения при планировании маршрутов.