Округу Ступино передали участок федеральной земли под строительство котельной
Право на использование участка земли из федерального фонда общей площадью около 9 800 квадратных метров, расположенного в селе Семёновское, получил округ Ступино для строительства котельной. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.
На участке возведут блочно-модульную котельную мощностью семь мегаватт.
«Проект предполагает строительство одноэтажного технического комплекса из быстромонтируемых конструкции со стенами из энергоэффективных «сэндвич-панелей». Особенностью котельной станет высокий уровень автоматизации. Автономная система будет контролировать всё — от состояния горелок и насосов до корректировки температуры в зависимости от погоды на улице», — говорится в сообщении.Сдать новую котельную в эксплуатацию планируют в 2027 году.