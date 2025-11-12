На участке трассы М-11 «Нева» в округе Клин временно ограничат проезд

12 ноября 2025, 17:40

оригинал Фото: istockphoto.com/Anna Zelena

Ограничение проезда введут на 90-м километре трассы М-11 «Нева» на территории городского округа Клин по ночам с 12 по 15 ноября. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на Автодор.





Проезд ограничат из-за замены верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.





«Работы будут проводить в период с 20:00 до 07:00. В связи с эти 12 и 13 ноября при въезде на М-11 нельзя будет съехать в сторону Санкт-Петербурга, а 14 и 15 ноября закроют съезд на 90-м километре М-11 в сторону Клина и трассы А-108», — говорится в сообщении.