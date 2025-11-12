На портале госуслуг Подмосковья подали 15 000 заявлений на приватизацию жилья

12 ноября 2025, 15:33

оригинал Фото: медиасток.рф

Жители Подмосковья с начала года воспользовались электронной услугой «Приватизация жилых помещений» на региональном портале госуслуг 15 000 раз. Такой статистикой поделились в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.





Оформить услугу могут совершеннолетние жители региона, проживающие в жилом помещении по договору социального найма.

«Чтобы подать заявление, нужно выбрать муниципальное образование, заполнить онлайн-форму и приложить документы. Если в приватизируемом помещении были зарегистрированы несколько человек, потребуется приложить к заявке согласие всех», – разъяснили в ведомстве.