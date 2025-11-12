На портале госуслуг Подмосковья подали 15 000 заявлений на приватизацию жилья
Жители Подмосковья с начала года воспользовались электронной услугой «Приватизация жилых помещений» на региональном портале госуслуг 15 000 раз. Такой статистикой поделились в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Оформить услугу могут совершеннолетние жители региона, проживающие в жилом помещении по договору социального найма.
«Чтобы подать заявление, нужно выбрать муниципальное образование, заполнить онлайн-форму и приложить документы. Если в приватизируемом помещении были зарегистрированы несколько человек, потребуется приложить к заявке согласие всех», – разъяснили в ведомстве.Услуга «Приватизация жилых помещений» доступна на портале госуслуг Подмосковья в разделе «Жильё» – «Статус с недвижимостью». Её предоставляют бесплатно. После рассмотрения заявления результат придёт в личный кабинет заявителя в течение 30 рабочих дней.