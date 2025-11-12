Подмосковная ферма «ЭкоНива» показала студентам новые технологии производства
Студенты Тимирязевской академии посетили молочную ферму агрохолдинга «ЭкоНива» в селе Бортниково городского округа Ступино. Поездка стала частью практических занятий для будущих ветеринаров, зоотехников, ветеринарно-санитарных экспертов и специалистов по экономической безопасности, рассказали в подмосковном Минсельхозе.
На ферме ребята увидели все этапы производства молока:
- уход за животными;
- процесс содержания в современных стойлах;
- сбор и обработку продукции;
- работу цифровых систем для мониторинга здоровья и продуктивности скота.
Кроме технических процессов, студенты узнали, как «ЭкоНива» развивает агротуризм. Посещения фермы сочетают с образовательными маршрутами, маркетинговыми стратегиями и экономическими моделями, создавая уникальный потребительский опыт.
Эта поездка позволила будущим специалистам понять, насколько важно внедрять современные технологии и развивать агротуризм для устойчивого развития сельского хозяйства.