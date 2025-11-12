Достижения.рф

Подмосковная ферма «ЭкоНива» показала студентам новые технологии производства

Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Студенты Тимирязевской академии посетили молочную ферму агрохолдинга «ЭкоНива» в селе Бортниково городского округа Ступино. Поездка стала частью практических занятий для будущих ветеринаров, зоотехников, ветеринарно-санитарных экспертов и специалистов по экономической безопасности, рассказали в подмосковном Минсельхозе.



На ферме ребята увидели все этапы производства молока:

  • уход за животными;
  • процесс содержания в современных стойлах;
  • сбор и обработку продукции;
  • работу цифровых систем для мониторинга здоровья и продуктивности скота.
Особое внимание уделили инновационным системам вентиляции и освещения, которые создают комфортные условия для животных.

​Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Кроме технических процессов, студенты узнали, как «ЭкоНива» развивает агротуризм. Посещения фермы сочетают с образовательными маршрутами, маркетинговыми стратегиями и экономическими моделями, создавая уникальный потребительский опыт.

​Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Эта поездка позволила будущим специалистам понять, насколько важно внедрять современные технологии и развивать агротуризм для устойчивого развития сельского хозяйства.
Ирина Паршина

