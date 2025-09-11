Репродуктивную диспансеризацию с начала года прошли 550 тыс. жителей Подмосковья

11 сентября 2025, 12:24

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Почти 550 тысяч человек прошли репродуктивную диспансеризацию в Московской области с начала текущего года. Этот тип осмотров доступен для мужчин и женщин в возрасте от 18 до 49 лет, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Женщинам в рамках репродуктивной диспансеризации проводят УЗИ молочных желёз и органов малого таза, цитологическое исследование и консультацию акушера-гинеколога. Мужчин консультирует уролог и при необходимости может направить на анализ на инфекции, спермограмму и УЗИ предстательной железы.





«Репродуктивная диспансеризация особенно важна при планировании беременности. В Московской области пройти её можно абсолютно бесплатно — по полису обязательного медицинского страхования», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.