На участке трассы М-3 в ночь на 22 августа ограничат движение

19 августа 2025, 19:52

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

На трассе М-3 «Украина» в Наро-Фоминском городском округе в ночь на 22 августа будет временно ограничено движение. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса со ссылкой на Госкомпанию «Автодор».







«На 70-м км трассы планируется монтаж пролётного строения надземного пешеходного перехода. С 23:00 21 августа до 5:00 22 августа движение автомобилей по дороге в сторону Калуги с 65-го по 71-й км будет приостановлено. Предусмотрен объезд через Александровку, а также по улицам Московской и Володарского в Наро-Фоминске», – отметили в ведомстве.