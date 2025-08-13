В Подмосковье с начала года провели более 5,8 тыс. рейдов по безопасности на ж/д

13 августа 2025, 14:07

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Свыше 5,8 тысяч профилактических рейдов и дежурств провели с начла года на железнодорожных станциях Московской области. Все эти мероприятия направлены на проверку и пропаганду соблюдения правил безопасности. Информацию об этом пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона разметила в соцсетях ведомства.





В рейдах по безопасности участвуют представители областного Минтранса, местных администраций, транспортной полиции, а также народные дружинники и волонтёры.





«Каждый день в Московской области проводится более 30 рейдов. Особое внимание при этом уделяется станциям, где остаётся высокий уровень травмирования людей. В ходе рейдов пассажирам ежедневно раздают около 500 брошюр с правилами безопасности на железной дороге», — отметил глава Минтранса Подмосковья Марат Сибатулин.