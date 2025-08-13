В Подмосковье с начала года провели более 5,8 тыс. рейдов по безопасности на ж/д
Свыше 5,8 тысяч профилактических рейдов и дежурств провели с начла года на железнодорожных станциях Московской области. Все эти мероприятия направлены на проверку и пропаганду соблюдения правил безопасности. Информацию об этом пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона разметила в соцсетях ведомства.
В рейдах по безопасности участвуют представители областного Минтранса, местных администраций, транспортной полиции, а также народные дружинники и волонтёры.
«Каждый день в Московской области проводится более 30 рейдов. Особое внимание при этом уделяется станциям, где остаётся высокий уровень травмирования людей. В ходе рейдов пассажирам ежедневно раздают около 500 брошюр с правилами безопасности на железной дороге», — отметил глава Минтранса Подмосковья Марат Сибатулин.Всего в области с начала года произошло 120 смертельных несчастных случаев на железной дороге, 63 из них — из-за нарушения правил безопасности.
Министерство регулярно размещает информацию, касающуюся строительства и ремонта областных дорог, работы общественного транспорта, предупреждения для водителей и пешеходов о неблагоприятных погодных условиях и пр. на своих страницах в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в Telegram-канале «Дороги и транспорт МО».