На участке трассы М-4 «Дон» в Подмосковье завершили капитальный ремонт

02 декабря 2025, 19:30

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Подмосковье завершили работы по капремонту участка трассы М-4 «Дон» со 103-го по 117-й километры. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Московской области со ссылкой на госкомпанию «Автодор».





Работы вели на участке, который проходит через городские округа Ступино и Кашира. Их выполняли без ограничений движения транспорта, поскольку на этом отрезке дороги – высокоинтенсивное движение.

«В ходе капремонта полностью заменили дорожную одежду, расширили проезжую часть до трёх полос в каждом направлении, привели в нормативное состояние мост, четыре путепровода и два надземных пешеходных перехода. Помимо этого, обновили девять водопропускных труб. Кроме того, дорожники заменили барьерное ограждение и знаки, нанесли разметку из термопластика, установили ограждение, смонтировали линию освещения», – уточнили в ведомстве.