Водителей Подмосковья предупредили об опасности на поворотах
Минтранс Подмосковья призвал водителей соблюдать «зимнюю манеру» вождения и быть особенно аккуратными на поворотах. С наступлением календарной зимы риск аварий на дорогах возрастает. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.
Автовладельцам советуют заранее снижать скорость перед входом в поворот, выбирать безопасную траекторию с учётом видимости и протяжённости участка, проходить поворот плавно и сохранять полный контроль над автомобилем на всех этапах манёвра.
«Ещё раз напомним об опасности езды на летней резине в зимнее время — обязательно поменяйте резину», — подчеркнули в ведомстве.Водителей также просят не входить в повороты на высокой скорости, не разгоняться резко на выходе и не отпускать руль для самопроизвольного выравнивания автомобиля — такие действия могут привести к потере управления.
В случае ДТП или чрезвычайной ситуации Минтранс Подмосковья рекомендует не быть в машине или рядом с ней, а уйти за пределы проезжей части в безопасное место и позвонить по номеру 112.