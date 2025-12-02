Водителей Подмосковья предупредили об опасности на поворотах

02 декабря 2025, 17:37

оригинал Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Минтранс Подмосковья призвал водителей соблюдать «зимнюю манеру» вождения и быть особенно аккуратными на поворотах. С наступлением календарной зимы риск аварий на дорогах возрастает. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.





Автовладельцам советуют заранее снижать скорость перед входом в поворот, выбирать безопасную траекторию с учётом видимости и протяжённости участка, проходить поворот плавно и сохранять полный контроль над автомобилем на всех этапах манёвра.



«Ещё раз напомним об опасности езды на летней резине в зимнее время — обязательно поменяйте резину», — подчеркнули в ведомстве.