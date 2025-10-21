На участке ЮЛА от Лыткаринского шоссе до М-5 «Урал» открыли рабочее движение

21 октября 2025, 15:06

оригинал Андрей Воробьёв (слева). Фото: пресс-служба правительства МО/Евгений Пронин

Рабочее движение запустили на трёхкилометровом участке Южно-Лыткаринской автодороги (ЮЛА) от Лыткаринского шоссе до М-5 «Урал». Новая дорога свяжет Лыткарино и Видное с восточным направлением без выезда на МКАД, благодаря чему можно будет доехать до Москвы на полчаса быстрее. Об этом сообщает пресс-служба правительства Московской области.





Старт движению дал губернатор региона Андрей Воробьёв.





«Сегодня открываем еще один участок ЮЛА от Лыткаринского шоссе до М-5 «Урал». Это продолжение участка от Володарки до Лыткаринского шоссе. Месяц назад запустили тоже важный участок — от Каширского шоссе до А-105. Наша задача — вместе со строителями сделать так, чтобы в декабре с трассы М- 5 «Урал» можно было уехать на М-12. Сегодня эти 12 километров в хорошей степени готовности», — сказал Андрей Воробьёв.