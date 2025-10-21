На участке ЮЛА от Лыткаринского шоссе до М-5 «Урал» открыли рабочее движение
Рабочее движение запустили на трёхкилометровом участке Южно-Лыткаринской автодороги (ЮЛА) от Лыткаринского шоссе до М-5 «Урал». Новая дорога свяжет Лыткарино и Видное с восточным направлением без выезда на МКАД, благодаря чему можно будет доехать до Москвы на полчаса быстрее. Об этом сообщает пресс-служба правительства Московской области.
Старт движению дал губернатор региона Андрей Воробьёв.
«Сегодня открываем еще один участок ЮЛА от Лыткаринского шоссе до М-5 «Урал». Это продолжение участка от Володарки до Лыткаринского шоссе. Месяц назад запустили тоже важный участок — от Каширского шоссе до А-105. Наша задача — вместе со строителями сделать так, чтобы в декабре с трассы М- 5 «Урал» можно было уехать на М-12. Сегодня эти 12 километров в хорошей степени готовности», — сказал Андрей Воробьёв.В настоящее время общая готовность Южно-Лыткаринской автодороги составляет 60%, движение есть на 18 километрах из 45. До конца текущего года планируется открыть движение на участке протяжённостью 12 км от обхода посёлка Октябрьский до М-12 «Восток», а в 2026 году — на девятикилометровом участке от ЖК «Видный город» до Каширского шоссе.
Последний участок ЮЛА — от А-105 до Володарского шоссе — должны открыть в мае, а полностью завершить работы, включая обустройство ливнёвок, откосов, шумозащитных экранов и линий освещения, — в третьем квартале будущего года.
ЮЛА свяжет ключевые федеральные трассы А-105, М-12 «Восток», М-2 «Крым», М-5 «Урал» и М-4 «Дон», позволит разгрузить восточную часть МКАД и подмосковные шоссе.