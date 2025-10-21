Подмосковные аграрии стали лауреатами премии «25 Легендарных фермеров»

21 октября 2025, 14:51

оригинал Фото: istockphoto / sasha85ru

Два фермерских хозяйства из Московской области вошли в число лауреатов первой Всероссийской премии «25 Легендарных фермеров», учреждённой медиагруппой «Комсомольская правда» при поддержке Россельхозбанка и Минсельхоза России. Всего в конкурсе участвовали 13 представителей Подмосковья, а со всей страны поступило более 400 заявок в семи номинациях, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.







Торговая марка «Огуречная Столица» из Луховиц заняла третье место в категории «Крутой поворот» за создание линейки инновационной продукции — варенья из огурцов пяти видов, мармелада, зефира и пряников. В номинации «Женщина в агробизнесе» третье место получила Екатерина Киртока из КФХ «Екатерининские сады» за развитие вишнёвого сада площадью 66 гектаров и плантации чёрной смородины на 15 гектарах.



В Минсельхозпроде Московской области подчеркнули, что достижения подмосковных участников отражают высокий уровень развития регионального фермерства и способствуют популяризации аграрного движения в России.

