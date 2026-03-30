На улицах Реутова начал работу робот-дворник
В Реутове приступили к тестированию современной уборочнойтехники. На улицы города вышел роботизированный комплекс, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Аппарат предоставил инновационный центр «Сколково».
«Компактная машина предназначена для уборки территорий, куда не может пройти крупная коммунальная техника. Она управляется с пульта. Сегодня робот задействован на улице Победы. Он очищает тротуары от пыли и сезонных загрязнений. Такая техника особенно эффективна на велодорожках, узких тротуарах и участках с ограниченным пространством, где использование тракторов затруднено или невозможно», – пояснили в пресс-службе.При этом робота можно применять не только на пешеходных зонах, но и для уборки отдельных участков дорог.
Как отметили в администрации, тестирование новой техники позволит оценить её эффективность и особенность применения в городских условиях. Там уверены, что использование современных решений повышает качество и скорость уборки.