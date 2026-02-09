Воробьёв представил Ковязина как временно исполняющего полномочия главы Реутова
Андрей Воробьёв представил временно исполняющего полномочия главы городского округа Реутов – Алексея Ковязина. Губернатор Московской области пожелал ему успехов в работе.
Наукоград Реутов с 2023 года возглавлял Филипп Науменко, однако 13 декабря 2025 года он скончался в результате ДТП, произошедшего в Нижегородской области.
«У Алексея Станиславовича заметный опыт работы, он уроженец Реутова, работал и в Балашихе. Хочу пожелать вам успехов. Город известный, несмотря на свои компактные размеры, с высокой плотностью населения. Очень надеемся, что под вашим руководством и с вашей командой он будет меняться и радовать жителей», – сказал глава региона на совещании с руководящим составом правительства и главами округов Подмосковья.Воробьёв обратил внимание Ковязина на необходимость постоянно находиться на связи с жителями.
«В Реутове одна из самых высоких плотностей населения в нашей стране. Поэтому я прошу вас регулярно общаться с жителями, чтобы чувствовать их настроение. Очень надеюсь, что вы будете находиться в этой активной коммуникации. Знаю, что практикуете выездные администрации», – сказал губернатор.Ранее Андрей Воробьёв провёл с Ковязиным рабочую встречу. Обсуждали приоритетные задачи, которые стоят перед муниципалитетом.