На донорской акции в Реутове собрали более 13 литров крови
Выездную донорскую акцию провели в Реутове в четверг, 19 марта. В результате удалось собрать более 13 литров крови. Об этом сообщает пресс-служба городского округа.
Акция проходила в помещении городского Фонда социальной поддержки населения на улице Новая.
«Желание стать донорами изъявили 42 человека. После проверки на отсутствие медицинских отводов и обязательного осмотра допуск к донации получили 30 человек. Благодаря им запасы донорской крови и её компонентов пополнились на 13 с половиной литров», — говорится в сообщении.Администрация округа благодарит всех участников за помощь в спасении пациентов областных больниц.
Ранее сообщалось, что в Московской области с начала года кровь и её компоненты сдали почти 20 тысяч человек, из которых впервые донорами стали более 2 200 человек.