Школьникам Реутова рассказали о волонтёрской работе
«Добрый урок», посвящённый работе волонтёров, организовали для учеников восьмого и десятого классов школы №3 в Реутове. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Занятие провёл амбассадор движения «Волонтёры Подмосковья» Александр Ефремов.
«Волонтёрство не только поддерживает людей, но и помогает развиваться в разных направлениях, расширять круг знакомств. Мы работаем на территории Реутова, Московской области и других регионов России. Проводим международные фестивали, где делимся опытом со сверстниками», — рассказал Александр Ефремов.В качестве примера он привёл Международный фестиваль молодёжи, который пройдёт в сентябре этого года в Екатеринбурге: туда съедутся волонтёры из 190 стран.
Ранее сообщалось, что в Московской области действует комплекс мер по поддержке волонтёров. Им предоставляют гранты на реализацию проектов, помогают с организацией мероприятий, страхуют их жизни и здоровье на время проведения акций, консультируют по открытию и ведению дел социальных НКО и пр. Подробнее об этом можно прочесть по ссылке.