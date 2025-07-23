На улице Иванова в Кашире открыли обновлённую детскую площадку

23 июля 2025, 10:42

Видео: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Новую детскую игровую площадку открыли у дома №3 по улице Иванова в Кашире. В честь открытия был организован праздник. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Прежняя площадка морально и физически устарела, новую установили по программе губернатора Московской области Андрея Воробьёва.





«Юных жителей поздравили с открытием площадки врип главы городского округа Кашира Роман Пичугин и председатель окружного Совета депутатов Сергей Буров. Для детей была организована анимационная программа и раздача мороженого», — говорится в сообщении.