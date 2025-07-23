На улице Иванова в Кашире открыли обновлённую детскую площадку
Видео: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Новую детскую игровую площадку открыли у дома №3 по улице Иванова в Кашире. В честь открытия был организован праздник. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Прежняя площадка морально и физически устарела, новую установили по программе губернатора Московской области Андрея Воробьёва.
«Юных жителей поздравили с открытием площадки врип главы городского округа Кашира Роман Пичугин и председатель окружного Совета депутатов Сергей Буров. Для детей была организована анимационная программа и раздача мороженого», — говорится в сообщении.Площадь нового игрового пространства составляет 450 квадратных метров. Там установлены качели, карусель, верёвочный парк, горки, а также несколько спортивных тренажёров.
Всего в округе в этом году обновят девять игровых площадок, три из которых — по губернаторской программе.