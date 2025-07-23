Более 200 жителей Подмосковья уже выдвинуты в кандидаты на сентябрьские выборы
В Подмосковье продолжается выдвижение кандидатов на выборы депутатов советов депутатов муниципальных и городских округов региона. Уже выдвинуто 210 человек, сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.
В разных округах Подмосковья выдвинулись 182 кандидата от избирательных объединений – семи партий, ещё 28 – в порядке самовыдвижения. Среди самовыдвиженцев больше всего кандидатур сейчас в Электростали и Фрязине.
«Более 30% потенциальных кандидатов – женщины, остальные – мужчины. Среди профессий – директор фирмы и домохозяйка, врач и инженер, разработчик интерфейсов и преподаватель школы искусств, спасатель и водитель. Есть также студент и пенсионер», – рассказали в Мособлизбиркоме.Там добавили, что в Московской области зарегистрированы 6 159 639 избирателей. Таковы данные на 1 июля 2025 года по 56 городским и муниципальным округам Подмосковья.
Единый дня голосования в 2025 году пройдёт 12, 13 и 14 сентября.