Более 200 жителей Подмосковья уже выдвинуты в кандидаты на сентябрьские выборы

23 июля 2025, 10:40

оригинал Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

В Подмосковье продолжается выдвижение кандидатов на выборы депутатов советов депутатов муниципальных и городских округов региона. Уже выдвинуто 210 человек, сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.





В разных округах Подмосковья выдвинулись 182 кандидата от избирательных объединений – семи партий, ещё 28 – в порядке самовыдвижения. Среди самовыдвиженцев больше всего кандидатур сейчас в Электростали и Фрязине.

«Более 30% потенциальных кандидатов – женщины, остальные – мужчины. Среди профессий – директор фирмы и домохозяйка, врач и инженер, разработчик интерфейсов и преподаватель школы искусств, спасатель и водитель. Есть также студент и пенсионер», – рассказали в Мособлизбиркоме.