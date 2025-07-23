В ЖК «Гоголь Парк» в Люберцах ввели в эксплуатацию новый дом на 810 квартир

23 июля 2025, 09:18

оригинал Фото: Министерство жилищной политики Московской области

В городском округе Люберцы сдан в эксплуатацию жилой дом в составе ЖК «Гоголь Парк». Разрешение на ввод объекта выдало Министерство жилищной политики Московской области. Новоселье здесь смогут отметить 810 семей.