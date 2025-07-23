В ЖК «Гоголь Парк» в Люберцах ввели в эксплуатацию новый дом на 810 квартир
В городском округе Люберцы сдан в эксплуатацию жилой дом в составе ЖК «Гоголь Парк». Разрешение на ввод объекта выдало Министерство жилищной политики Московской области. Новоселье здесь смогут отметить 810 семей.
Общая площадь нового корпуса превышает 30,8 тыс. кв. м. Застройщик ООО СЗ «Экострой» предусмотрел в доме квартиры с разными планировками. На первых этажах обустроены просторные лобби с панорамными окнами и ярким интерьером: оранжевые акценты гармонируют с графитовыми и нейтрально-серыми тонами. Также предусмотрены комнаты матери и ребенка, помещения для хранения колясок и велосипедов.
В цокольной части дома оборудован подземный паркинг на 180 машиномест и более 100 кладовых для сезонных и крупногабаритных вещей. На первых этажах предусмотрены коммерческие площади под объекты инфраструктуры и стрит-ритейл.
Придомовая территория благоустроена: здесь появились детские площадки, перголы, скамейки для отдыха и большая крытая спортивная зона с теннисными столами, баскетбольными кольцами и волейбольной сеткой. Высажены кустарники, деревья и цветники.
ЖК «Гоголь Парк» расположен в шаговой доступности от Наташинского парка, Троицкой церкви, школ, детсадов и медучреждений. До станции метро «Лухмановская» — около 5 минут пешком.
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