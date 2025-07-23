Стартовал конкурсный отбор на премию «Подмосковный врач»
Конкурсный отбор на получение профессиональной премии для врачей стартовал в Московской области. В этом году в конкурсе принимают участие более 200 человек.
Конкурс «Подмосковный врач» проводится в два этапа. Первый проходит в форме тестирования, второй представляет из себя практико-ориентированный экзамен, который организуют для соискателей в аккредитационно-симуляционном центре в МОНИКИ им. Владимирского.
На экзамене врачи демонстрируют свои навыки на медицинских симуляторах и роботах, что позволяет проверить профессиональные качества соискателей в условиях, максимально приближенных к реальной практике.
В конкурсе участвую врачи различных специальностей — от терапевта и педиатра до кардиолога, эндокринолога и невролога. Отбор будет проходить до 31 августа.
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