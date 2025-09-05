На улице в Красноармейске состоялось выступление духового оркестра

05 сентября 2025, 16:59

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Духовой оркестр Красноармейского городского дворца культуры выступил на улице Морозова. Концерт под открытым небом состоялся в четверг, 4 сентября. Об этом сообщает пресс-служба администрации Пушкинского округа.





Выступление было организовано в преддверии Дня города, который отметят 6 сентября.





«В число музыкантов духового оркестра Красноармейского дворца культуры входят как опытные виртуозы, так и молодое поколение. Все участники коллектива — настоящие профессионалы, преданные своему делу», — говорится в сообщении.