На улице в Красноармейске состоялось выступление духового оркестра
Духовой оркестр Красноармейского городского дворца культуры выступил на улице Морозова. Концерт под открытым небом состоялся в четверг, 4 сентября. Об этом сообщает пресс-служба администрации Пушкинского округа.
Выступление было организовано в преддверии Дня города, который отметят 6 сентября.
«В число музыкантов духового оркестра Красноармейского дворца культуры входят как опытные виртуозы, так и молодое поколение. Все участники коллектива — настоящие профессионалы, преданные своему делу», — говорится в сообщении.Оркестром уже много лет руководит Михаил Плотников. Под его руководством коллектив завоевал любовь горожан. Каждый концерт оркестра становится для Красноармейска настоящим праздником.