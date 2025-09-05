Достижения.рф

Анджелина Джоли кардинально сменила имидж

Анджелина Джоли появилась в образе блондинки с каре на съемках фильма в Лондоне
Анджелина Джоли (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Голливудская актриса Анджелина Джоли предстала перед публикой в новом образе — блондинки с каре. Об этом пишет американский журнал People.



Обладательница премии «Оскар» продемонстрировала новый имидж на съемках фильма «Тревожные люди» в Лондоне. 50-летняя артистка появилась в кремовом вечернем платье, того же цвета туфлях и накинутой на плечи черной куртке. Образ дополняла красная помада на губах.

Фильм основан на одноименном романе шведского писателя Фредрика Бакмана 2019 года. Партнерами звезды по картинке стали Эйми Лу Вуд и Джейсон Сигел. Режиссером ленты выступает Марк Форстер.

Ранее стало известно, что Анджелина Джоли планирует издать мемуары с откровениями о разводе с Брэдом Питтом.

Лидия Пономарева

