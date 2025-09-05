Анджелина Джоли кардинально сменила имидж

05 сентября 2025, 16:33

Анджелина Джоли появилась в образе блондинки с каре на съемках фильма в Лондоне

Анджелина Джоли (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Голливудская актриса Анджелина Джоли предстала перед публикой в новом образе — блондинки с каре. Об этом пишет американский журнал People.