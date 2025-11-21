На «Уроке цифры» школьникам расскажут о нейросетях и безопасной работе с ними

21 ноября 2025, 21:05

Фото: сайт «Урок цифры»

С 24 ноября по 14 декабря Яндекс проведёт дни изучения искусственного интеллекта в рамках всероссийского образовательного проекта «Урок цифры». Об этом сообщили в пресс-службе АНО «Цифровая экономика».