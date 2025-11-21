На «Уроке цифры» школьникам расскажут о нейросетях и безопасной работе с ними
С 24 ноября по 14 декабря Яндекс проведёт дни изучения искусственного интеллекта в рамках всероссийского образовательного проекта «Урок цифры». Об этом сообщили в пресс-службе АНО «Цифровая экономика».
Тема урока – «Дело в чате: эволюция нейросетей и цифровая безопасность». На занятиях школьники узнают об устройстве и обеспечении безопасности нейросетей. Их познакомят с технологиями, на основе которых работают ИИ-ассистенты. Особое внимание уделят безопасности. Учащимся расскажут, как обеспечивается конфиденциальность при работе с нейросетями, какие правила цифровой гигиены нужно соблюдать.
Часть урока будет посвящена дипфейкам – распознаванию цифровых подделок и защите от угроз. Также школьников научат определять «галлюцинации» нейросетей, когда модель выдаёт правдоподобный, но неверный ответ.
Урок включает интерактивный тренажёр, видеоролик и методические материалы для учителей. Сюжет тренажёра построен вокруг игрового турнира: участники осваивают генерацию текста, создают и тестируют собственных ИИ-помощников, которые помогают решать учебные задачи. В процессе прохождения тренажёра нейросеть Алиса AI выступает в роли наставника и объясняет сложное простыми словами.
Задания делятся на три уровня сложности – для младших, средних и старших классов. Участвовать можно в школе или дома. Тренажёр доступен онлайн на платформе «Урока цифры», а для очного формата подготовлены методические материалы. По итогам прохождения урока участники получат сертификаты.
