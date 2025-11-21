Студенты и школьники получают опыт на подмосковных агропредприятиях

21 ноября 2025, 16:18

оригинал Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В Подмосковье активно развивают систему наставничества в агропромышленном комплексе. Предприятия региона принимают студентов аграрных вузов, колледжей и школьников, чтобы дать им практический опыт под руководством специалистов отрасли, сообщили в Минсельхозе Московской области.