Студенты и школьники получают опыт на подмосковных агропредприятиях
В Подмосковье активно развивают систему наставничества в агропромышленном комплексе. Предприятия региона принимают студентов аграрных вузов, колледжей и школьников, чтобы дать им практический опыт под руководством специалистов отрасли, сообщили в Минсельхозе Московской области.
Одной из ключевых площадок стала Группа компаний «Малино». К ней относятся АО «Озеры», ООО «СПК им. Ленина», АО «Городище», АО «Северка» и ООО «Лукаморе». В 2025 году здесь поработали более 300 ребят: 75 студентов вузов, 195 учащихся колледжей и 42 школьника.
Наставники обучали молодых специалистов навыкам агрономии и семеноводства, мелиорации и водоотведения, агрохимии и почвоведения. Ребята разбирались в хранении и сортировке продукции, а еще помогали в посадочных и уборочных кампаниях.
Образовательными партнёрами предприятий «Малино» стали РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, Брянский и Рязанский ГАУ, РУДН, Университет им. В.И. Вернадского Минсельхоза РФ, Тульский педуниверситет, а также аграрные колледжи Подмосковья — Коломенский, Можайский и Луховицкий.
Предприятия Группы «Малино» развивают картофелеводство и овощеводство открытого грунта. АО «Озеры» участвует в федеральной программе по селекции и семеноводству картофеля. Продукцию предприятий «Городище», «Северка» и «СПК им. Ленина» — картофель, морковь, свёклу и капусту — продают практически во всех крупных торговых сетях страны.
