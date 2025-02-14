В Электроуглях коммунальщик по просьбе хозяйки спас котёнка

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области
В Богородском городском округе сотрудник коммунальной службы спас котёнка. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
«В городе Электроугли к сотруднику МБУ по содержанию территорий Игорю Касьянову во время работы обратилась жительница и попросила помочь спасти её кота. Питомец вылез из окна первого этажа и забрался на самое высокое дерево во дворе. Мужчина не остался равнодушным и привлёк к спасательной операции коллег из пожарной охраны. По раздвижной стреле коммунальщик взобрался на высоту четырёхэтажного дома и аккуратно спустил вниз маленького чёрного кота. Завидев хозяйку, тот стал проситься на руки», – рассказали в ведомстве.Животное отделалось лёгким испугом и сейчас находится дома под присмотром хозяев.
В Минчистоты поблагодарили сотрудника за храбрость, отзывчивость и ответственное отношение к делу.
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Лора Луганская