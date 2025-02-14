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В Электроуглях коммунальщик по просьбе хозяйки спас котёнка

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

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В Богородском городском округе сотрудник коммунальной службы спас котёнка. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
«В городе Электроугли к сотруднику МБУ по содержанию территорий Игорю Касьянову во время работы обратилась жительница и попросила помочь спасти её кота. Питомец вылез из окна первого этажа и забрался на самое высокое дерево во дворе. Мужчина не остался равнодушным и привлёк к спасательной операции коллег из пожарной охраны. По раздвижной стреле коммунальщик взобрался на высоту четырёхэтажного дома и аккуратно спустил вниз маленького чёрного кота. Завидев хозяйку, тот стал проситься на руки», – рассказали в ведомстве.
Животное отделалось лёгким испугом и сейчас находится дома под присмотром хозяев.



В Минчистоты поблагодарили сотрудника за храбрость, отзывчивость и ответственное отношение к делу.

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В Волоколамске будут судить члена организованной группы телефонной мошенников
14 февраля 2025, 20:28

Фото: iStock / Vladimir Cetinski

Прокуратура Московской области направила в суд уголовное дело участника организованной преступной группы, которого обвиняют в хищении денег граждан. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Утверждено обвинительное заключение по делу против 37-летнего уроженца Саратовской области. Его обвиняют в краже, совершённой организованной группой в крупном размере с банковского счёта, а также в мошенничестве в особо крупном размере, совершённом организованной группой.
«По версии следствия, в феврале прошлого года обвиняемый вступил в организованную группу, созданную для хищения имущества жителей разных регионов России. Он купил так называемые «сим-банки» и другие технические устройства и разместил у себя дома в Санкт-Петербурге. В феврале того же года введённая в заблуждение потерпевшая установила на свой телефон приложение для удалённого доступа. В результате один из злоумышленников провёл операцию по переводу 350 тыс. рублей, принадлежащих женщине, на другой счёт», – говорится в сообщении.
Обвиняемый, владевший банковской картой к этому счёту, снял украденные деньги и распределил между участниками преступной группы.

Помимо этого, в апреле 2024-го мужчина провёл ряд операций по снятию с находящейся в его пользовании банковской карты сбережений, похищенных у другой потерпевшей в размере около 1 млн рублей. Их он конвертировал в криптовалюту и зачислил на криптокошёлек руководителя организованной группы.

Уголовное дело направили в Волоколамский городской суд для рассмотрения по существу.

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Напавший на служительниц храма в Климовске мужчина заключён под стражу
14 февраля 2025, 19:46

Фото: iStock / sabthai

35-летнему жителю Свердловской области, напавшему на двух служительниц храма в Подмосковье, предъявили обвинения. Его будут судить по статьям о хулиганстве, совершённом с применением насилия к гражданам и предмета, используемого в качестве оружия, а также о разбое. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Подмосковья.
Суд заключил мужчину под стражу до 13 апреля.
«С учётом отсутствия у обвиняемого места жительства на территории Московской области, данных о привлечении ранее к уголовной ответственности за угрозу убийством, возможности скрыться от органов предварительного следствия и суда, оказать воздействие на потерпевших, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали мужчину, напавшего на служительниц храма Сергия Подольского в микрорайоне Климовск городского округа Подольск.

Как рассказали в МВД региона, злоумышленник пластиковой трубой несколько раз ударил двух служительниц. Затем он разбил стекло на иконе, порвал плакаты, а из ящика с пожертвованиями похитил деньги. После этого он скрылся, но был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы.

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Жителям Подмосковья объяснили, о чём расскажет информационный стенд в МКД
14 февраля 2025, 19:32

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

Подмосковные управляющие организации отвечают не только за обслуживание многоквартирных домов, но и информирование жителей. Для этого в МКД размещают информационные стенды, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
«Информационные стенды могут находиться в подъездах и на входных группах дома. Они должны содержать информацию об управляющей организации: название, адрес, график работы, сайт и данные руководителя; адрес и телефон аварийной службы; тарифы, правила оплаты коммунальных услуг, сроки устранения аварий; контактную информацию местных органов власти», – говорится в сообщении.
Помимо этого, управляющие компании часто размещают на стендах листовки по поводу электронного голосования собственников, правила утилизации отходов и другую информацию.

Содержание стендов контролируют инспекторы Минчистоты Московской области. Если обязательной информации нет или она размещена не в полном объёме, жители могут обратиться в управляющую компанию или в территориальный отдел ведомства.

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Жителям Подмосковья объяснили, какие магазины затронут ограничения продажи алкоголя
14 февраля 2025, 19:11

Фото: iStock / ahimaone

Мособлдума ограничила в Московской области работу продающих алкоголь предприятий общественного питания и торговли, расположенных в многоквартирных домах. С 2019 года в регионе отмечается значительное увеличение количества объектов, торгующих спиртным.
Большая часть из них – несетевые розничные магазины и алкомаркеты в МКД, сообщил зампред правительства Московской области Вячеслав Духин.
«Мы посмотрели цифры и поняли, что в Подмосковье с каждым годом растёт количество объектов, где продают алкоголь. В многоквартирных домах – около 1,5 тыс. таких точек. Когда они находятся во дворе, рядом с детской площадкой, там, где играют дети и люди привыкли гулять, жителей раздражают шум, конфликтные ситуации, внешний вид таких точек, то, что дети смотрят на тех, кто там любит собираться», – сказал Духин РИАМО.
По его словам, поправки в законодательство должны отрегулировать эту ситуацию. В то же время они не затронут магазины, двери которых выходят на улично-дорожную сеть.
«Также мы решили ограничить время продажи алкогольной продукции на объектах общепита в многоквартирных домах с 23.00 до 08.00. Это сделано для того, чтобы ресторанной лицензией не пользовались так называемые «наливайки» – объекты, которые притворяются общепитом и также вызывают раздражение людей», – отметил зампред.
Дополнительно с 1 сентября законопроект вводит в Московской области ограничения по времени розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания с 23 до 8 часов на объектах, расположенных в МКД и на прилегающих к ним территориях, за исключением ресторанов.
«Законопроект запрещает продажу алкоголя в торговых точках, где входы и выходы организованы во внутренний двор МКД. Исключение – магазины, где все входы для посетителей расположены со стороны улицы и находятся на расстоянии не более 30 м до края проезжей части. Если расстояние от дома до края дороги превышает 30 м, вероятность того, что на территории будут расположены детские площадки и иные объекты благоустройства, где не место алкогольным супермаркетам, больше», – заявил РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Двойных.
Он пояснил, что ограничения не коснутся объектов, расположенных в пристроенных или встроенно-пристроенных помещениях к многоквартирным домам.

Между тем для желающих соблюдать законы в Подмосковье действует механизм получения лицензии на розничную продажу алкогольной продукции. Он максимально прозрачен и переведён в цифровой формат, поэтому срок выдачи разрешения сокращён до 13 дней при федеральной норме 30 дней.

Оцифрован процесс проверки попадания объекта в «зоны запрета». Не потребуется и ждать выезда сотрудника на место для подтверждения легитимности размещения, так как заявитель прикладывает к заявке необходимые фото- и видеоматериалы.

Предполагается, что решение задачи по сокращению количества объектов в МКД, торгующих алкоголем, повысит показатели региона в рейтинге «Трезвая Россия», где Московская область занимает 74-е место. К тому же это позволит снизить число отравлений алкоголем, которые часто происходят из-за его чрезмерного потребления, а также сохранить здоровье жителей.

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Подмосковные гостевые семьи получили новые ежемесячные выплаты
14 февраля 2025, 18:37

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Там напомнили, что с 1 января в Московской области заработал закон, предусматривающий ежемесячные выплаты гостевым приёмным семьям, принявшим на временное воспитание ребёнка до возвращения в родную семью.
«Каждый ребёнок чувствует себя комфортнее, находясь в семье, а не в учреждении. Сейчас активно развиваем в регионе гостевое родительство. Это семьи, куда ребенок попадает на небольшой период. Они временно заботятся о ребёнке, пока наши специалисты работают с семьёй и помогают выйти из сложной ситуации. С этого года мы ввели выплаты от 19 до 24 тыс. рублей ежемесячно на детей, которые поддержат такие семьи», – рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
Как уточнили в пресс-службе Минсоцразвития Подмосковья, размер ежемесячной выплаты зависит от возраста ребёнка. Назначается выплата беззаявительно.

Гостевые семьи проходят специальное обучение и имеют опыт воспитания не менее трёх лет. Ребёнок попадает в такую семью только по желанию и находится в ней максимум восемь месяцев.

Обучиться приёмному родительству в Подмосковье можно в специальной школе. Достаточно подать заявление для записи на портале госуслуг.

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