Подмосковный конезавод признали лучшим в России по выращиванию орловских рысаков

Тринадцать золотых, семь серебряных и четырнадцать бронзовых медалей завоевали спортсмены из Московской области на межрегиональных соревнованиях по тхэквондо (ВТФ) памяти Ю. В. Телкова в Воронеже, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.