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Подмосковный конезавод признали лучшим в России по выращиванию орловских рысаков

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.

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Московский конный завод №1, расположенный в селе Успенское Одинцовского городского округа, второй раз подряд признали лучшим в России по выращиванию лошадей орловской рысистой породы, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.


«Два года подряд Московский конный завод № 1 становится лучшим в стране по выращиванию лошадей орловской рысистой породы. Рейтинг конезаводов составляют по итогам выступления лошадей на ипподромах, а также по результатам экспертной оценки заводской деятельности предприятия и по другим параметрам», — рассказал генеральный директор Московского конного завода № 1 Юрий Прохоров.
Орловские рысаки отличаются выносливостью, силой и резвостью, а ещё они хорошо взаимодействуют с людьми и прекрасно обучаются. В настоящее время в хозяйстве конезавода находится 400 лошадей, 200 из которых являются собственностью завода.

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#одинцовский городской округ
#лошади
#завод
#животные
В Подмосковье спасли кошку, застрявшую на автомобильном мосту
13 февраля 2025, 13:55

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Кошке, которая попала в водосточный канал на автомобильном мосту в Серебряных Прудах и не смогла сама спуститься с железобетонных перекрытий, помогли работники Мособлпожспаса, сообщает пресс-служба ведомства.
«Информацию о том, что кошка попала в беду, передали в единую службу спасения «Система-112» неравнодушные прохожие, услышавшие под мостом мяуканье. Кошка не могла ни выбраться по водостоку обратно на дорогу, ни спрыгнуть с такой высоты на землю. Попытки жителей самостоятельно выручить животное также не увенчались успехом», — говорится в сообщении.
Прибывшие на место спасатели попытались добраться до кошки, используя трёхколенную лестницу, но животное испугалось и начало бегать от людей по перекрытиям. В конце концов, проявив ловкость и изобретательность, спасатели всё же смогли поймать кошку. Они спустили её вниз, убедились, что она не пострадала, и отпустили.

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#серебряные пруды
#кошка
#спасатели
#мособлпожспас
#животные
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В Подмосковье установят более 60 км ограждений на региональных дорогах
13 февраля 2025, 13:36

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Свыше 60 километров барьерных и тросовых ограждений установят на более чем на 160 участках региональных дорог Московской области в 2025 году, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«В этом сезоне ограждениями разного типа обустроим больше 160 участков региональных дорог. На 30 участках будет смонтировано 30 километров тросовых ограждений для разделения транспортных потоков, а свыше 130 участков оборудуют по краю дорог 30 километрами металлических барьерных ограждений — для предупреждения ДТП, а также в местах концентрации аварий», — уточнил зампред областного правительства Алексей Гержик.
В подмосковном Минтрансе отметили, что тросовые ограждения появятся на Волоколамском шоссе в Красногорске и Истре, на Пятницком шоссе в Солнечногорске, на Каширском шоссе в Ленинском округе и в других местах. А барьеры установят на Пироговском шоссе в Мытищах, Лыткаринском, Егорьевском и Дзержинском шоссе на территории округа Люберцы и на ряде других дорог.

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#алексей гержик
#московская область
#подмосковье
#безопасность
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В Раменском запустили проект «Дошкольное дзюдо»
13 февраля 2025, 12:58

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.

Проект «Дошкольное дзюдо», инициированный Федерацией дзюдо и направленный на привлечение к этому виду спорта детей детсадовского возраста, стартовал в Раменском городском округе, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В ознаменование запуска проекта в Раменском состоялась открытая тренировка по общей физической подготовке с элементами дзюдо. На занятие пришли дети от четырёх до шести лет, которые занимаются физкультурой с тренером, изучают элементы дзюдо, участвуют в играх и эстафетах», — рассказала руководительница направления «Дошкольное дзюдо» Федерации дзюдо России Маргарита Романова.
Отмечается, что проект «Дошкольное дзюдо» был впервые запущен в Сочи в 2018 году. Город Раменское стал 22-й площадкой этого проекта.

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#проект
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В Подольске стартует строительство школы на 1,1 тыс. мест
13 февраля 2025, 12:47

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Школа, рассчитанная на 1100 учеников, появится на Садовой улице в Подольске, разрешение на строительство объекта уже получено, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«Подрядчик приступил к подготовительным работам на площадке: туда завозится строительная техника, идёт обустройство мест складирования материалов и подъездных дорог», — отметили в министерстве.
Закончить строительство и сдать новую школу в эксплуатацию должны в 2026 году.

Согласно проекту, в здании будут универсальные учебные кабинеты, мастерские, классы для занятия кулинарией и шитьём, а также библиотечно-информационный центр, два спортивных зала, актовый зал на 350 зрителей и столовая на 550 мест. На пришкольной территории обустроят футбольное поле, площадки для игры в баскетбол и волейбол, беговую дорожку и площадку для торжественных мероприятий.

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#строительство
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Тхэквондисты из Подмосковья завоевали 34 медали на межрегиональных соревнованиях
13 февраля 2025, 12:34

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Тринадцать золотых, семь серебряных и четырнадцать бронзовых медалей завоевали спортсмены из Московской области на межрегиональных соревнованиях по тхэквондо (ВТФ) памяти Ю. В. Телкова в Воронеже, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«На высшую ступень пьедестала почёта поднялись подмосковные тхэквондисты Тимур Михайлин, Карим Рамазанов, Егор Шефатов, Азат Бесаев, Сабина Омарова, Валерия Скаровская, Милана Бекулова, Камила Гостенкова, Вероника Макеева, Роман Зверев, Дарья Карташева, Георгий Ковальчук и Вероника Шолохова», — говорится в сообщении.
Серебряные медали достались Рамазану Рамазанову, Сергею Монастырёву, Кириллу Панасенкову, Даяне Бадмаевой, Ангелине Лифарь, Богдану Чернову и Полине Но.

А бронзовые медали завоевали Шахбан Бугдаев, Илья Шилов, Хайбула Курбанов, Гаджимурад Хайбулаев, Ксения Давиденко, Мария Ершова, Ирина Карепова, Карим Архангельский, Маргарита Обада, Ибрагим Байталов, Алина Заикина, Данила Гончаров, Егор Голубин и Валерия Подзирей.

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