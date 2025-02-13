Подмосковный конезавод признали лучшим в России по выращиванию орловских рысаков

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.
Московский конный завод №1, расположенный в селе Успенское Одинцовского городского округа, второй раз подряд признали лучшим в России по выращиванию лошадей орловской рысистой породы, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Два года подряд Московский конный завод № 1 становится лучшим в стране по выращиванию лошадей орловской рысистой породы. Рейтинг конезаводов составляют по итогам выступления лошадей на ипподромах, а также по результатам экспертной оценки заводской деятельности предприятия и по другим параметрам», — рассказал генеральный директор Московского конного завода № 1 Юрий Прохоров.Орловские рысаки отличаются выносливостью, силой и резвостью, а ещё они хорошо взаимодействуют с людьми и прекрасно обучаются. В настоящее время в хозяйстве конезавода находится 400 лошадей, 200 из которых являются собственностью завода.
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