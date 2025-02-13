В Подмосковье спасли кошку, застрявшую на автомобильном мосту

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Кошке, которая попала в водосточный канал на автомобильном мосту в Серебряных Прудах и не смогла сама спуститься с железобетонных перекрытий, помогли работники Мособлпожспаса, сообщает пресс-служба ведомства.
«Информацию о том, что кошка попала в беду, передали в единую службу спасения «Система-112» неравнодушные прохожие, услышавшие под мостом мяуканье. Кошка не могла ни выбраться по водостоку обратно на дорогу, ни спрыгнуть с такой высоты на землю. Попытки жителей самостоятельно выручить животное также не увенчались успехом», — говорится в сообщении.Прибывшие на место спасатели попытались добраться до кошки, используя трёхколенную лестницу, но животное испугалось и начало бегать от людей по перекрытиям. В конце концов, проявив ловкость и изобретательность, спасатели всё же смогли поймать кошку. Они спустили её вниз, убедились, что она не пострадала, и отпустили.
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Лев Каштанов