На выезде из Юрлова начали асфальтировать велопешеходную дорожку
В Подмосковье продолжается строительство автодороги Пятницкое шоссе – Саврасово – М10.
Сейчас дорожники приступили к укладке асфальтобетонного покрытия на велопешеходной дорожке. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Специалисты приступили к асфальтированию велопешеходной дорожки на объекте. Параллельно продолжается строительство надземного пешеходного перехода. На площадке трудятся 12 рабочих, задействованы четыре единицы техники», – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.Готовность надземного пешеходного перехода сейчас составляет 65%. Завершены монтаж опор, пролётного строения и металлоконструкций входных групп. Строители приступают к остеклению перехода.
Надземный пешеходный переход протяжённостью 42 метра расположен у строящихся жилых комплексов «Юрлово» и «Пятницкие луга». Он соединит жилую застройку с деревней Фёдоровка.
Как напомнили в ведомстве, в декабре прошлого года было запущено рабочее движение по выездной дороге из деревни Юрлово протяжённостью 4,2 км, соединившей Пятницкое шоссе со строящимся дублёром. В рамках проекта реконструировали 700-метровый участок Пятницкого шоссе, обустроили кольцевую развязку и установили водопропускную трубу через реку Баньку на съезде в сторону деревни Фёдоровка.
Завершить все работы планируется в ноябре этого года.