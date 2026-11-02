В Дубне создали самый маленький в мире автоматический огнетушитель

02 ноября 2026, 13:12

оригинал Фото: компания «СИННОВА»

Научно-производственное предприятие «СИННОВА» из Дубны разработало автоматическое устройство пожаротушения весом 0,76 грамма. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.





По данным экспертной комиссии RURECORD, разработка инженера Олега Антипова установила мировой рекорд как самый маленький автоматический огнетушитель в мире.



Устройство предназначено для защиты небольших замкнутых пространств – электрических розеток, сетевых фильтров, коммутационных коробок. Оно автоматически срабатывает при достижении температуры около +175°C.



При критическом нагреве термочувствительный элемент активирует микрозаряд, который обеспечивает выброс смеси инертных газов и мелкодисперсных аэрозольных частиц. Они и подавляют горение.

«Для создания устройства такого размера нужно было решить несколько технических задач. Мы разработали полимерный материал на основе термостойких активных наполнителей и реактопластов, подобрали огнетушащий состав, который гарантированно активируется при очень малом размере заряда», – рассказал гендиректор и учредитель компании «СИННОВА» Олег Антипов.