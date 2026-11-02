В Дубне создали самый маленький в мире автоматический огнетушитель
Научно-производственное предприятие «СИННОВА» из Дубны разработало автоматическое устройство пожаротушения весом 0,76 грамма. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
По данным экспертной комиссии RURECORD, разработка инженера Олега Антипова установила мировой рекорд как самый маленький автоматический огнетушитель в мире.
Устройство предназначено для защиты небольших замкнутых пространств – электрических розеток, сетевых фильтров, коммутационных коробок. Оно автоматически срабатывает при достижении температуры около +175°C.
При критическом нагреве термочувствительный элемент активирует микрозаряд, который обеспечивает выброс смеси инертных газов и мелкодисперсных аэрозольных частиц. Они и подавляют горение.
«Для создания устройства такого размера нужно было решить несколько технических задач. Мы разработали полимерный материал на основе термостойких активных наполнителей и реактопластов, подобрали огнетушащий состав, который гарантированно активируется при очень малом размере заряда», – рассказал гендиректор и учредитель компании «СИННОВА» Олег Антипов.Масса огнетушащего заряда не превышает 0,1 грамма. Как отметили в компании, материал не содержит токсичных компонентов и позволяет использовать устройство при температуре до +130°C.
Натурные испытания прототипа прошли в августе в электротехнических коробках и боксах. При имитации возгорания устройство подавило пламя. Достижение зарегистрировали в реестре RURECORD.
«СИННОВА» – научно-исследовательское предприятие из Дубны, которое разрабатывает решения в сфере пожаротушения.