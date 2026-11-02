Подмосковные полицейские поймали серийного похитителя велосипедов

02 ноября 2026, 13:24

оригинал Фото: istockphoto.com/YakobchukOlena

Жителя Мытищ задержали по подозрению в серии краж велосипедов. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





В полицию обратилась жительница Королёва. Она заявила, что у неё украли велосипед стоимостью 100 тысяч рублей.





«Оперативники сумели не только вычислить и задержать подозреваемого, но и установить его причастность к двум аналогичным преступлениям, совершённым на территории округа. Общая сумма ущерба составила 137 тысяч рублей», — говорится в сообщении.