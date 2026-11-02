Подмосковные полицейские поймали серийного похитителя велосипедов
Жителя Мытищ задержали по подозрению в серии краж велосипедов. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
В полицию обратилась жительница Королёва. Она заявила, что у неё украли велосипед стоимостью 100 тысяч рублей.
«Оперативники сумели не только вычислить и задержать подозреваемого, но и установить его причастность к двум аналогичным преступлениям, совершённым на территории округа. Общая сумма ущерба составила 137 тысяч рублей», — говорится в сообщении.Задержанный рассказал, что велосипеды продал, а деньги потратил. Против мужчины завели уголовное дело по статье «Кража» и отпустили до суда под подписку о невыезде.
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