Жители Подмосковья подали 500 онлайн-заявок на установку и замену счётчиков газа

13 июля 2026, 10:48

оригинал Фото: istockphoto.com/Bet_Noire

Около 500 заявок на установку, замену и опломбировку газовых счётчиков подали жители Московской области через региональный портал госуслуг с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.





Перейти на страницу этой услуги можно из блока «Полезная информация» на главном экране портала, а также через раздел «Жильё», подраздел «Газоснабжение».





«Услугой могут воспользоваться собственники частных домов и квартир. Для подачи заявки нужно пройти авторизацию через Единую систему идентификации и аутентификации и заполнить онлайн-форму», — говорится в сообщении.