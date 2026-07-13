Жители Подмосковья подали 500 онлайн-заявок на установку и замену счётчиков газа
Около 500 заявок на установку, замену и опломбировку газовых счётчиков подали жители Московской области через региональный портал госуслуг с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.
Перейти на страницу этой услуги можно из блока «Полезная информация» на главном экране портала, а также через раздел «Жильё», подраздел «Газоснабжение».
«Услугой могут воспользоваться собственники частных домов и квартир. Для подачи заявки нужно пройти авторизацию через Единую систему идентификации и аутентификации и заполнить онлайн-форму», — говорится в сообщении.Ответ поступит в личный кабинет в течение трёх дней. После этого заявителю позвонят для согласования даты и времени визита мастера.