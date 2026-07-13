В Подмосковье разработали первый российский анаморфотный кинообъектив
Первый в России анаморфотный объектив с фокусным расстоянием 80 мм, не уступающий иностранным аналогам, создали специалисты Лыткаринского завода оптического стекла, входящего в холдинг «Швабе». Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
Инновацию представили на международной промышленной выставке «ИННОПРОМ 2026» в Екатеринбурге.
«Разработка анаморфотных объективов является важным шагом для развития российской киноиндустрии. Такие объективы позволяют создавать не только изображение высокого качества и расширенные горизонтальные кадры, но и кинематографические эффекты», — отметил заместитель гендиректора по развитию продаж продукции гражданского назначения холдинга «Швабе» Лев Борисов.Он добавил, что в линейку войдут также анаморфотные объективы с фокусным расстоянием 40, 60 и 100 мм. Серийное производство планируется запустить в будущем году.