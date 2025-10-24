В Подмосковье ветераны СВО проходят обучение по программе «Герои Подмосковья»
В Московской области продолжается реализация программы «Герои Подмосковья», которая помогает участникам специальной военной операции пройти профессиональную переподготовку и адаптироваться к гражданской жизни. Проект направлен на развитие управленческих компетенций и подготовку специалистов для работы в органах власти.
Участник программы, сержант запаса и лейтенант МВД Александр Александров рассказал РИАМО, что обучение оказалось максимально насыщенным и результативным. По его словам, за 11 дней курсов он получил больше полезных знаний, чем за годы службы в государственных структурах.
Он также отметил высокий уровень организации программы и практическую направленность обучения: слушатели активно взаимодействуют с представителями органов власти, изучают их опыт и участвуют в деловых играх. Учебный процесс проходит в интенсивном режиме с 9 утра до 9 вечера и включает зачёты, экзамены и аттестации.
«Вдохновляет внимание организаторов. Все сделано не формально, а с душой — от начала до конца. Высокий уровень организации, возможность общения с практиками, людьми, имеющими высокий статус в госвласти. Можно задавать вопросы, узнавать, с чего они начинали, какие ошибки совершали. Это возможность учиться у сильных и избежать собственных ошибок», — подчеркнул Александров.Принять участие в программе можно, заполнив анкету на официальном сайте и пройдя отбор, включающий тестирование, эссе и собеседование. Лучшие кандидаты получат возможность пройти обучение и стажировку в государственных структурах региона.