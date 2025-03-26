В Дубне оздоровят яблони исторической аллеи на набережной Волги

В Дубне решили омолодить историческую яблоневую аллею на набережной Волги. Чтобы продлить жизнь яблоням, сотрудники МБУ «Городские парки» приступили к обрезке деревьев, рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
Обрезка – важная часть процедуры омоложения яблонь. Зима в этом году покинула регион рано, и теперь важно успеть провести работы до набухания почек.
Все участки на яблонях, где срезают ветви, сразу обрабатывают защитными средствами от грибковых заболеваний. К концу недели работы на яблоневой аллее планируют завершить.
Читайте также:
Дубна полностью подготовилась к возможным паводкам
В университете «Дубна» открылась выставка фотографий из архива Совинформбюро
Московский областной конкурс хоров мальчиков собрал в Дубне 1 тыс. участников
«Яблоневая аллея Менделеевской набережной – достояние Дубны, любимое место многих поколений горожан. Мы уделяем особое внимание её сохранению. В этом сезоне поставил задачу провести оздоравливающую обрезку деревьев», – отметил глава наукограда Максим Тихомиров.Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна
Все участки на яблонях, где срезают ветви, сразу обрабатывают защитными средствами от грибковых заболеваний. К концу недели работы на яблоневой аллее планируют завершить.
Читайте также:
Дубна полностью подготовилась к возможным паводкам
В университете «Дубна» открылась выставка фотографий из архива Совинформбюро
Московский областной конкурс хоров мальчиков собрал в Дубне 1 тыс. участников
Лора Луганская