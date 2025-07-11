В Подмосковье стартовал второй этап обработки парков от клещей

11 июля 2025, 13:12

Видео: пресс-служба Минблагоустройства МО

Вторая волна акарицидной обработки парков культуры и отдыха началась в Московской области, в настоящее время работы уже провели в парках Каширы и Богородского округа. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства региона.





Первая обработка от клещей проводилась в подмосковных парках в апреле. Теперь пришла пора повторить процедуру. Для борьбы с опасными паразитами распыляют специальное средство на траву, кустарники и деревья.





«Информация о предстоящей дезинсекции публикуется за сутки до проведения работ и распространяется через чат общественного совета. В день проведения работ доступ в парк временно ограничивается», — говорится в сообщении.