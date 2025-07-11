В Подмосковье стартовал второй этап обработки парков от клещей
Видео: пресс-служба Минблагоустройства МО
Вторая волна акарицидной обработки парков культуры и отдыха началась в Московской области, в настоящее время работы уже провели в парках Каширы и Богородского округа. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства региона.
Первая обработка от клещей проводилась в подмосковных парках в апреле. Теперь пришла пора повторить процедуру. Для борьбы с опасными паразитами распыляют специальное средство на траву, кустарники и деревья.
«Информация о предстоящей дезинсекции публикуется за сутки до проведения работ и распространяется через чат общественного совета. В день проведения работ доступ в парк временно ограничивается», — говорится в сообщении.Обработка, как правило, проводится по утрам. Затем на территории парка устанавливаются таблички, где написано о проведённой дезинсекции.