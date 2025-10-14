На выездную администрацию в Ступине собрали сельских старост

14 октября 2025, 20:39

Фото: пресс-служба администрации г. о. Ступино

Представители администрации и депутатского корпуса городского округа Ступино провели выездную встречу со старостами сельских населённых пунктов. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.





Во встрече участвовали руководитель округа Сергей Мужальских, его заместители, депутаты Совета депутатов округа, представители ресурсоснабжающих организаций и полиции. Главными темами обсуждения стали вопросы благоустройства и состояния дорог.



Староста деревни Дворяниново попросила главу округа рассмотреть вопрос ремонта моста через реку Каширка, который находится в аварийном состоянии. Мужальских поручил профильному заместителю выехать на место, провести обследование и рассмотреть возможность проведения ремонтных работ.



Фото: пресс-служба администрации г. о. Ступино



Староста села Верзилово обратился с просьбой помочь закупить материалы для плетения маскировочных сетей участникам СВО. Профильному заместителю поручили оказать необходимую помощь.

«Старосты – главные на селе люди. Именно они первыми видят и адресуют нам вопросы, волнующие жителей. Сегодня основные проблемы, с которыми мы работаем, – это благоустройство, дороги, уличное освещение и содержание общественных пространств. Благодаря активности и неравнодушию старост жизнь в деревнях и сёлах округа становится комфортнее», – отметил Мужальских.